Irak Kurumlararası Eşgüdüm Grubu'nun İlk Toplantısı Yapıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Irak Kurumlararası Eşgüdüm Grubu'nun ilk toplantısı, Irak ile ilişkilerin stratejik ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmasını hedefliyor.

Irak Kurumlararası Eşgüdüm Grubu'nun ilk toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, toplantıya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Irak ile çok boyutlu ilişkilerimizin, stratejik bir vizyonla kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçevede ele alınması amacıyla ihdas edilen Irak Kurumlararası Eşgüdüm Grubu'nun ilk toplantısı Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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