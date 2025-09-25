Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Petrol İhracı Başlıyor

Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan sahalardan üretilen ham petrolün Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) teslim edilerek, Ceyhan Limanı üzerinden Irak-Türkiye boru hattı yoluyla ihraç edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, IKBY'de bulunan sahalardan üretilen petrolün, iç tüketim için ayrılan miktarlar hariç SOMO'ya teslim edileceği ifade edilerek, bunun SOMO aracılığıyla Ceyhan Limanı üzerinden Irak-Türkiye boru hattı yoluyla ihraç edileceği aktarıldı.

Bu işlemin, yürürlükteki usullere, Anayasa'ya, federal genel bütçe kanunu hükümlerine ve Federal Mahkeme kararlarına uygun şekilde gerçekleştirileceği vurgulandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de, IKBY'de bulunan sahalardan üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.