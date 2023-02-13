Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Afrin'deki depremzedelere 13 tır insani yardım Güncel Haberler Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'taki depremlerden etkilenen Suriye'nin Afrin ilçesindeki depremzedelere 13 tır insani yardım malzemesi ulaştırdı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'taki depremlerden etkilenen Suriye'nin Afrin ilçesindeki depremzedelere 13 tır insani yardım malzemesi ulaştırdı. IKBY tarafından gönderilen 13 tır, öğle saatlerinde Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Azez'deki Babüsselama Sınır Kapısı'na giriş yaptı. Suriye Geçici Hükümeti'nin koordinasyonunda giriş yapan tırlarda çadır, battaniye, ilk yardım ve gıda malzemeleri yer aldı. "Barzani Yardım Kuruluşu" yetkilileri, IKBY'nin talimatlarıyla depremzedelere yardım ulaştırdıklarını, bölgeye 2. kez insani yardım gönderdiklerini belirterek, depremzedelere çadır, battaniye, gıda, su ve kıyafet desteğinde bulunduklarını kaydetti. Yardımlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afrin ilçesindeki Cinderes beldesindeki depremzedelere ulaştırıldı. IKBY, 10 Şubat'ta da Cinderes bölgesine insani yardım göndermişti. Depremde Suriye'de, yarısından fazlası muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere en az 3 bin 581 kişi hayatını kaybetti. Kaynak: AA / Güncel Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Kahramanmaraş Suriye Güncel Haberler

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