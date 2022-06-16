Irak, Kuraklık ve Su Kıtlığı Kriziyle Karşı Karşıya SELAHADDİN, 16 Haziran (Xinhua) -- Irak'ın Selahaddin vilayetinde, kuraklık ve su kıtlığı sonucunda çatladığı görülen tarlasının ortasında duran bir çiftçi, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua) SELAHADDİN, 16 Haziran (Xinhua) -- Irak'ın Selahaddin vilayetinde, kuraklık ve su kıtlığı sonucunda çatladığı görülen tarlasının ortasında duran bir çiftçi, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua) Xinhua / Güncel Irak su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Irak, Kuraklık ve Su Kıtlığı Kriziyle Karşı Karşıya - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.