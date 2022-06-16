Irak, Kuraklık ve Su Kıtlığı Kriziyle Karşı Karşıya - Haberler

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Irak, Kuraklık ve Su Kıtlığı Kriziyle Karşı Karşıya

Xinhua - Güncel
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Irak, Kuraklık ve Su Kıtlığı Kriziyle Karşı Karşıya

SELAHADDİN, 16 Haziran (Xinhua) -- Irak'ın Selahaddin vilayetinde, kuraklık ve su kıtlığı sonucunda çatladığı görülen tarlasının ortasında duran bir çiftçi, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

SELAHADDİN, 16 Haziran (Xinhua) -- Irak'ın Selahaddin vilayetinde, kuraklık ve su kıtlığı sonucunda çatladığı görülen tarlasının ortasında duran bir çiftçi, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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