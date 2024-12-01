Irak İstihbarat Konseyi'nden Suriye'ye Destek Kararı

(ANKARA) - Irak medyasında, Irak İstihbarat Konseyi'nin Suriye'de yaşanan olayları bir "terör eylemi" olarak nitelendirdiği ve Suriye'nin yanında yer alacağı iddia edildi. Konseyin, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'e sunulacak "bir dizi tavsiyede" bulunduğu bildirildi.

Irak medyasında yer alan haberlerde; Irak'ın, Suriye'de yaşanan son gelişmelerden sonra Suriye'ye destek için harekete geçeceği ileri sürüldü. Irak İstihbarat Konseyi'nin, Suriye'de yaşanan olayları bir "terör eylemi" olarak ele aldığı ifade edilirken, Irak'ın, bu eylemlerle mücadelede Suriye Devleti'nin yanında yer alacağını belirttiği aktarıldı.

Konseyin, ayrıca Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'e sunulacak bir dizi tavsiyede bulunduğu ve Irak'ın ulusal güvenliğinin korunması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.