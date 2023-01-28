Irak, İsrail güçlerinin Cenin'de 9 Filistinliyi öldürmesini kınadı Güncel Haberler Irak, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği ve 9 kişiyi öldürdüğü baskını kınadı. Irak, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği ve 9 kişiyi öldürdüğü baskını kınadı. Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak halkının ve hükümetinin Filistinliler ile dayanışma içinde olduğu belirtilerek, saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Filistin davasına ilişkin ilkesel ve sabit tutumumuzu yineliyoruz. Filistin davası halen önemli bir meseledir." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA / Güncel Batı Şeria İsrail Irak Güncel Haberler

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