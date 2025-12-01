Haberler

Irak, İran'dan Doğalgaz İthalatına Yeniden Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak, boru hattı bakım çalışmaları nedeniyle yaşanan kesintinin ardından İran'dan günde 5 milyon metreküp doğalgaz ithalatına yeniden başladı. Elektrik Bakanlığı, bu gelişmenin elektrik santrallerinin enerji ünitelerini devreye almasına yardımcı olduğunu belirtti.

BAĞDAT, 1 Aralık (Xinhua) -- Irak, boru hattı bakım çalışmaları nedeniyle yaşanan kısa süreli kesintinin ardından İran'dan doğalgaz ithalatına yeniden başladı. Boru hattının pazar günü devreye girmesiyle İran'dan günde 5 milyon metreküp doğalgaz ithal edilecek.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, resmi Irak Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ithalatın yeniden başlatılması sayesinde kesinti nedeniyle durdurulan Bismaye ve Mansuriye elektrik santrallerindeki enerji ünitelerini yeniden devreye sokabildiklerini söyledi.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamada İran'ın, boru hattında yürütülecek bakım çalışmaları nedeniyle doğalgaz sevkiyatını bir hafta süreyle askıya alacağı duyurulmuştu.

Zengin petrol kaynaklarına sahip olan Irak, ülkedeki enerji santrallerinde yakıt olarak büyük oranda İran'dan ithal ettiği doğalgazı kullanıyor. Teknik arızalar, bakım çalışmaları ve ödemelerde yaşanan gecikmelerden kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle doğalgaz akışının sık sık kesintiye uğraması, ciddi ve geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açıyor.

ABD yönetimi, 2018'den bu yana İran'dan doğalgaz ithalatını sürdürebilmesi için Irak'a birçok kez yaptırım muafiyeti tanıdı.

Öte yandan mart ayında söz konusu kısıtlamaları sıkılaştırarak Irak'ın İran'dan doğrudan elektrik ithal etmesine izin veren muafiyeti kaldıran ABD, doğalgaz muafiyetine ise dokunmadı.

Irak, on yıllardır süren çatışmalar ve yolsuzluklar nedeniyle kronik elektrik sıkıntısı ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Özellikle tüketimin en yüksek olduğu yaz aylarında İran'dan doğalgaz tedariki kritik hale geliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
TEM'de korkunç kaza! Kendi kullandığı tırın altında kalarak can verdi

TEM'de akılalmaz kaza! Kendi kullandığı tırın altında can verdi
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.