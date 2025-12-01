Irak, İran'dan Doğalgaz İthalatına Yeniden Başladı

BAĞDAT, 1 Aralık (Xinhua) -- Irak, boru hattı bakım çalışmaları nedeniyle yaşanan kısa süreli kesintinin ardından İran'dan doğalgaz ithalatına yeniden başladı. Boru hattının pazar günü devreye girmesiyle İran'dan günde 5 milyon metreküp doğalgaz ithal edilecek.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, resmi Irak Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ithalatın yeniden başlatılması sayesinde kesinti nedeniyle durdurulan Bismaye ve Mansuriye elektrik santrallerindeki enerji ünitelerini yeniden devreye sokabildiklerini söyledi.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamada İran'ın, boru hattında yürütülecek bakım çalışmaları nedeniyle doğalgaz sevkiyatını bir hafta süreyle askıya alacağı duyurulmuştu.

Zengin petrol kaynaklarına sahip olan Irak, ülkedeki enerji santrallerinde yakıt olarak büyük oranda İran'dan ithal ettiği doğalgazı kullanıyor. Teknik arızalar, bakım çalışmaları ve ödemelerde yaşanan gecikmelerden kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle doğalgaz akışının sık sık kesintiye uğraması, ciddi ve geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açıyor.

ABD yönetimi, 2018'den bu yana İran'dan doğalgaz ithalatını sürdürebilmesi için Irak'a birçok kez yaptırım muafiyeti tanıdı.

Öte yandan mart ayında söz konusu kısıtlamaları sıkılaştırarak Irak'ın İran'dan doğrudan elektrik ithal etmesine izin veren muafiyeti kaldıran ABD, doğalgaz muafiyetine ise dokunmadı.

Irak, on yıllardır süren çatışmalar ve yolsuzluklar nedeniyle kronik elektrik sıkıntısı ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Özellikle tüketimin en yüksek olduğu yaz aylarında İran'dan doğalgaz tedariki kritik hale geliyor.