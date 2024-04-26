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Irak'ın Süleymaniye kentindeki gaz tesisine İHA saldırısı: 3 ölü

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Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtildi. Saldırı sonucunda elektrik üretiminde de büyük bir azalma yaşandı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Çemçemal İlçe Kaymakamı Remk Ramazan, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 çalışanın öldüğü, 3'ünün de yaralandığını söyledi.

IKBY Doğal Kaynaklar ve Elektrik Bakanlıklarının ortak açıklamasında da saldırı nedeniyle elektrik üretiminde 2 bin 500 megawatt azalma yaşandığı kaydedildi.

Tesis, 25 Ocak'ta İHA saldırısının, geçen senelerde de füze saldırılarının hedefi olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İnsansız Hava Aracı Irak Güvenlik Uluslararası İlişkiler Enerji Dünya Güncel Haberler

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