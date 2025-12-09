Haberler

Irak'ın Süleymaniye kentinde sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Süleymaniye'de meydana gelen sağanak yağış sonrası oluşan selde 2 kişi yaşamını yitirdi. 70 yaşındaki bir erkeğin üzerine demir duvar düşerken, 24 yaşındaki bir kadın selde boğuldu. Bölgedeki birçok yol trafiğe kapandı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde sağanak yağışın ardından oluşan selde 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Süleymaniye kentinin Çemçemal ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sivil Savunma Kurumu yaptığı açıklamada, çok sayıda vatandaşın etkilendiği sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Hayatını kaybedenlerden birinin üzerine duvar çöken 70 yaşındaki bir erkek, diğerinin ise selde boğulan 24 yaşındaki bir kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ev ve araçlarda ağır hasar meydana geldi.

Diğer yandan, Bazyan ilçesi yakınlarında ise sele kapılan bir aracın sürücüsü kurtarıldı.

Çemçemal ilçesinin yanı sıra Süleymaniye ile Kerkük kentleri arasındaki birçok ana yol trafiğe kapandı.

Çemçemal Sağlık Müdürlüğü yüksek seviyede alarm ilan ederek tüm acil durum ekiplerini görevlendirdi. Müdürlük ayrıca, vatandaşlara olumsuz durumları bildirmeleri çağrısında bulundu.

Sivil Savunma Müdürlüğü ise halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
