Irak'ın Şorca Çarşısı'nda Ramazan Hareketliliği

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ünlü Şorca Çarşısı'nda alışveriş yapan Iraklılar Ramazan'ın ilk gününde ihtiyaç duydukları tatlı, baharat gibi ihtiyaçları ve Ramazan süslemeleri satın aldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ünlü Şorca Çarşısı'nda alışveriş yapan Iraklılar Ramazan'ın ilk gününde ihtiyaç duydukları tatlı, baharat gibi ihtiyaçları ve Ramazan süslemeleri satın aldı.

Ramazan hazırlığı, Irak'ta eski bir gelenek.

Şorca Çarşısı'nın müdavimlerinden Ahmed el-Sarraf, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Birçok aile, tatlılar, baharatlar, evlerini ve sofralarını süslemek için fenerler ve çeşitli süs ışıkları gibi şeyleri satın almak için Şorca Çarşısı'na giderdi" diye konuştu.

Dükkan sahibi Najeh Alwan alışveriş yapanların taleplerinin Ramazan'da büyük artış gösterdiğini, çünkü ailelerin Ramazan'da evlerini ve sofralarını süslemek ve hayatın tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bağdat'tan bildiriyor. (XHTV)