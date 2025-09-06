Haberler

Irak'ın Petrol Rezervleri 150 Milyar Varil

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat'ta düzenlenen enerji forumunda ülkesinin petrol rezervinin 150 milyar varil olduğunu ve bu durumun Irak'ı enerji piyasalarında güçlü bir konuma taşıdığını belirtti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkesinin petrol rezervinin yaklaşık 150 milyar varil olduğunu belirtti.

Sudani, Bağdat'ta düzenlenen "Bağdat Uluslararası Enerji Forumu"nda konuştu.

"Petrol rezervimiz yaklaşık 150 milyar varildir." diyen Sudani, bu miktarın Irak'ı dünya sıralamasında en üst basamaklara taşıdığını söyledi.

Sudani, Irak'ın küresel enerji piyasalarını 120 yıldan fazla süre besleyebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Irak'ın son yıllarda büyük bir sanayi ve kalkınma sahasına dönüştüğünü ifade eden Sudani, enerji sektörünün hızla geliştiğini, yeniden imar ve kalkınma çalışmalarının da ivme kazandığını kaydetti.

Başbakan Sudani, petrol ve gaz alanında yatırım yapmak isteyen şirketlere kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

