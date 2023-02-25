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Irak'ın Musul kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem

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Irak'ın Musul kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Irak'ın Musul kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Irak'ın Musul kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından Musul'daki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Musul'un Hamdaniye ilçesinde saat 02.25'te gerçekleşen 4,3 büyüklüğündeki depremin yerin 15,27 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.

Sarsıntı çevre kentlerde de hissedilirken, yerel medyada yayımlanan haberlere göre bazı evlerde hasar oluştu.

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Kaynak: AA / Güncel

Deprem Musul AFAD Irak Güncel Haberler

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