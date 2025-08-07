Irak'ın Kuzeyinden 5 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

MSB: Son bir hafta içerisinde; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

Sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında ise, son bir hafta içerisinde, 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 239 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 496 olmuştur.

Son bir haftada engellenen 869 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 45 bin 159'a ulaşmıştır.