Irak'ın Kuzeyinden 5 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

MSB, son bir hafta içinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından 5 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Ayrıca, sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında 239 şahıs yakalanırken, bu yıl içerisindeki engellenen kişi sayısı 45 bin 159'a ulaştı.

MSB: Son bir hafta içerisinde; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

Sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında ise, son bir hafta içerisinde, 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 239 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 496 olmuştur.

Son bir haftada engellenen 869 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 45 bin 159'a ulaşmıştır.

