Irak'ın kuzeyindeki sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyünde tespit edilen sığınakta, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Dergele köyü kuzeyinde icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Bölgede ele geçirilen malzemeler şöyle: 3 adet 40 mm bombaatar silahı, 1 adet doçka makineli tüfek ve namlusu, 68 adet taarruz tipi el bombası, 10 adet savunma el bombası, 7 adet sis bombası, 5 adet el yapımı el bombası, 13 adet antipersonel mayını, 8 adet bombaatar mühimmatı, 7 adet antitank roket mühimmatı, 23 adet antipersonel roket mühimmatı, 5 adet havan mühimmatı, 1 adet 122 mm top mühimmatı, 30 adet 20 mm top mühimmatı, çok sayıda 5,56 mm, 7,62 mm ve 12,7 mm mühimmatı, 4 adet hassas başlık, 1 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek namlusu, 1 adet monte hamili, 1 adet keskin nişancı tüfeği susturucu. Ayrıca, çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.