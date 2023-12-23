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Irak'ta düzenlenen saldırıda şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi

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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin eşi ve ailesine acı haberi kaymakamlar ve askeri görevliler iletilirken, evlerinin bulunduğu sokaklara Türk bayrağı asıldı ve taziye çadırı kuruldu. Şehidin ağabeyi ise daha önce Suriye'de görev yaparken gazi olmuş ve Devlet Övünç Madalyası ve Beratı almıştı.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın (32) Denizli'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehit Serinkan'ın Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan eşi Çilem, Tavas ilçesi Yorga Mahallesi'nde yaşayan babası Ali, annesi Rabia, ağabeyi Hüseyin ve kız kardeşi Büşra Serinkan'a acı haberi kaymakamlar ve askeri görevliler verdi.

Şehidin eşiyle ailesinin evlerinin bulunduğu sokaklara Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın (35) da 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El-Bab bölgesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada gazi olduğu ve geçen yıl Devlet Övünç Madalyası ve Beratı aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Denizli Irak Terör Güncel Haberler

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