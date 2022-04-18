Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri obüslerle vuruldu (2) - Haberler

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Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri obüslerle vuruldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Serdar Kara - Güncel
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Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri obüslerle vuruldu (2)

ÇUKURCA'DA ASKERİ HAREKETLİLİKIrak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe- Kilit Operasyonu'nun başlatılmasının ardından bölgedeki askeri hareketlilik arttı.

ÇUKURCA'DA ASKERİ HAREKETLİLİK

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe- Kilit Operasyonu'nun başlatılmasının ardından bölgedeki askeri hareketlilik arttı. Askeri araç konvoyları, jammer araçlar eşliğinde Çukurca ilçesinden geçerek sınır bölgelerine doğru gitti. Serdar KARA/ÇUKURCA, (Hakkari)-


Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri obüslerle vuruldu (2)

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri obüslerle vuruldu (2)

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri obüslerle vuruldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Serdar Kara - Güncel

Tragger, Terör, Irak, PKK, Güncel, Haberler

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