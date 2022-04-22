Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri füzelerle vuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri füzelerle vuruldu

Demirören Haber Ajansı - Abdullah Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri füzelerle vuruldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Pençe- Kilit Operasyonu' kapsamında; Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu askeri birlikten belirlenen noktalara füze atışları yapıldı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü Pkk'ya yönelik başlattığı 'Pençe- Kilit Operasyonu' kapsamında; Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu askeri birlikten belirlenen noktalara füze atışları yapıldı. 

Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yuvalanan teröristlere yönelik yürütülen 'Pençe-Kilit Operasyonu' kapsamında; Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan bugün de belirlenen hedeflere füze atışları yapıldı. Füze atışları 10 dakika sürdü. İnsansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen PKK hedefleri Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen ve 280 kilometre menzili 'Bora' füzeleriyle vuruldu.


Demirören Haber Ajansı / Abdullah Kaya - Güncel

Hakkari, Irak, Füze, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title