Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin görüntüsünü paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları…' denildi. Görüntüde, askerlerin teröristlere 'Teslim ol' çağrısında bulunduğu ve 1 teröristin teslim olduğu görüldü.