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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 terörist teslim oldu

Güncel Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin görüntüsünü paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları…' denildi. Görüntüde, askerlerin teröristlere 'Teslim ol' çağrısında bulunduğu ve 1 teröristin teslim olduğu görüldü.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları…" denildi. Görüntüde, askerlerin teröristlere 'Teslim ol' çağrısında bulunduğu ve 1 teröristin teslim olduğu görüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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