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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristler için kaçacak yer olmadığı vurgulandı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

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