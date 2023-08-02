Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristler için kaçacak yer olmadığı vurgulandı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel