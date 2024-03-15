Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."