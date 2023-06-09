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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Irak PKK Güncel Haberler

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