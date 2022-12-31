Irak'ın kuzeyindeki operasyonda yaralanan üsteğmen baba ocağı Erzincan'a döndü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Üsteğmen Kadir Erden, tedavisi sonrası geldiği memleketi Erzincan'da kurban kesilerek karşılandı.

Şehrin girişinde araç konvoyu ile başlayan karşılama programına, Erden'in ailesinin yanı sıra Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş ve vatandaşlar katıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki ailesinin yaşadığı ve bayraklarla donatılan evine getirilen Erden için kurban kesildi, Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Tekbirler ve "En büyük asker bizim asker" sloganları ile bir süre evinin önünde oturan Erden, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılama programından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Memleketime 9 ay süreden sonra gelip bizi seven herkesin coşkulu bir şekilde ağırlaması gurur verici. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Milletvekili Çakır da karşılama programında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gururumuz, medarıiftiharımız, memleket, vatan, Kur'an, ezan ve ay yıldızlı bayrağımız için buradan cepheye giderek milletimizin bağımsızlığı için kendini oraya adayan kıymetli gazi kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum. Rabb'im Kadir kardeşimizi tekrar aziz milletimize bağışladı. O bizim hüzün yanımız olmasına rağmen aynı zamanda aslan kahramanımız." diye konuştu.

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin ise Erden'e çivi ve telin kullanıldığı filografi sanatı ile yapılan Türk bayrağı hediye etti.