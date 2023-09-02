IRAK'IN KUZEYİNDEKİ KANDİL VE ASOS'TA BULUNAN VE TERÖRİSTLER TARAFINDAN SÖZDE ÜS OLARAK KULLANILAN BÖLGELERE GERÇEKLEŞTİRİLEN HAVA HAREKATI

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere gerçekleştirilen hava harekatından görüntüler.