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IRAK'IN KUZEYİNDEKİ KANDİL VE ASOS'TA BULUNAN VE TERÖRİSTLER TARAFINDAN SÖZDE ÜS OLARAK KULLANILAN BÖLGELERE GERÇEKLEŞTİRİLEN HAVA HAREKATI

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MSB: Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere gerçekleştirilen hava harekatından görüntüler.

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere gerçekleştirilen hava harekatından görüntüler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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