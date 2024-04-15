Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.