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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı,(MSB) Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı,(MSB) Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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