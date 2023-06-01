Milli Savunma Bakanlığı,(MSB) Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı,(MSB) Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi. - ANKARA