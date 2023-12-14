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Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı 3 terörist teslim oldu

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 3 teröristin Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 3 teröristin Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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