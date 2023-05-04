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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist daha, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

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