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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağaralarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde tespit edilen mağarada çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyonda teröristlere ait bir mağara tespit edildi ve yapılan arama-taramada çeşitli mühimmat, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesi bulundu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağaralarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde tespit edilen mağarada çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekat bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda teröristlere ait bir mağaranın tespit edildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan arama-taramada çeşitli mühimmat, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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