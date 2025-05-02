Irak'ın Kuzeyinde Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler; 10 tabanca ve 20 şarjörü, 1 el telsizi, 75 silah üstü dürbün, 21 el dürbünü, 4 lazer işaretleyici, 76 nişangah, 150 silah monte hamili, 20 çatal ayak, 50 silah el kundağı, 50 silah dipçiği, 6 Dragunov keskin nişancı silahı şarjörü, 2 led ekran,1 soğutucu, 1 fener, çeşitli sağlık malzemeleri, terör örgütüne ait dokümanlar" denildi.