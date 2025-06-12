Irak'ın Kuzeyinde Teröristlerden Ele Geçirilen Silah ve Mühimmat

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde teröristlerden temizlenen mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada arama yapan Mehmetçik, çok sayıda silah, malzeme ve mühimmat ele geçirdi. İmha edilen silah, mühimmat ve diğer malzeme şu şekilde:

60 milimetre 1 havan, 1 Konkurs tanksavar silahı, 2 A/T-4 tanksavar silahı, 2 RPG-7 roketatar, 14,5 milimetre 1 Doçka makineli tüfek, 12,7 milimetre 2 Doçka makineli tüfek, 1 Şervan keskin nişancı tüfeği, 4 Şiyar keskin nişancı tüfeği, 3 Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 Blazer R8 keskin nişancı tüfeği, 3 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 M1 piyade tüfeği, 5 BİXİ hafif makineli tüfek ve 7 yedek namlu, 4 M-16 piyade tüfeği, 24 AK-47 piyade tüfeği, 1 T-40 bomba atar, 1 RBG bomba atar, 1 av tüfeği, 4 tabanca, 200 el bombası, 4 havalı tüfek, 2 havalı tabanca, 2 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 RPG-7 menzil uzatma sevk fişeği, 148 sevk fişeği, 23 milimetre 874 top mühimmatı, 14,5 milimetre 9 bin 200 fişek, 12,7 milimetre 2 bin 325 fişek, 7,62 milimetre 19 bin 250 fişek, 5,56 milimetre 16 bin 700 fişek, 5,45 milimetre 2 bin 160 fişek, 4 termal silah dürbünü, 1 RPG-7 dürbünü, 3 sehpalı gözetleme dürbünü, 3 dürbün, 1 DLRIL 50 lazer işaretleyici, 1 kestrel cihazı, 1 holografik nişangah, 105 susturucu, 1 Doçka sehpası, 12,7 milimetre 1 Doçka namlusu, 31 Kanas keskin nişancı tüfek şarjörü, 404 piyade tüfeği şarjörü, çok miktarda elektronik cihaz ile sağlık ve yaşam malzemesi.