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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürdüğü, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA / Esin Işık - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Irak PKK Güncel Haberler

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