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Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

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