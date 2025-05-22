Irak'ın Kuzeyinde 4 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

Irak'ın Kuzeyinde 4 PKK'lı Terörist Teslim Oldu
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MSB, Pençe-Kilit operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Son bir haftada hudutlarda toplam 146 şahıs yakalandı.

MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu

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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

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Son 1 haftada hudutlarda 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 179 olmuştur.

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MSB: Son bir haftada engellenen 1.443 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızda engellenen kişi sayısı da 33 bin 627'ye ulaşmıştır.

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Bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 13 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

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MSB: İsrail'e karşı seslerin yükseldiği ve barış müzakerelerinin devam ettiği bu süreçte, İsrail'in saldırılarını genişletmesi, yoğunlaştırması, toplu katliamlarını sürdürmesi ve diplomatlara dahi saldırması barışa ne kadar uzak olduğunun göstergesidir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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