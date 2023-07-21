Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla teröristle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bulunan Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.