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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Göklerin Kartalları, terör inlerini demirden pençeleri ile yerle bir etmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

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