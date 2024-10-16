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Irak'ın Kuzeyinde 14 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde 14 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatlarında toplam 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda ilk belirlemelere göre, Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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