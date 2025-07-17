Kut'taki Alışveriş Merkezinde Yangın: 50 Kişi Hayatını Kaybetti
Irak'ın Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında birçok insan içeride mahsur kaldı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu trajik olay, Irak'taki güvenlik ve yangın güvenliği konularını yeniden gündeme getirdi.
Irak'ın Kut kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel