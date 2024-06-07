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Irak'ın Kerkük kentinde Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı anaokulu mezuniyet töreni düzenlendi

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Irak'ın Kerkük kentinde, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı. Törende, ilkokul mezuniyeti için hazırlıkların yapıldığı ve ortaokul açılacağı bilgisi de verildi.

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı.

Maarif Kerkük Okulları Müdür vekili Mahmut Karabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük Maarif Okullarının bünyesindeki anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlediklerini söyledi.

Anaokulun 3 sınıftan oluştuğunu aktaran Karabey, anaokulun yanında Kerkük'te altıncı sınıfa kadar Maarif İlkokulunda eğitim verdiklerini dile getirdi.

Geçen ay altıncı sınıf ilkokul öğrencilerinin sınavlarında başarılı olduklarını ve onlar için mezuniyet törenini gerçekleştirdiklerini belirten Karabey, ilkokuldan mezun olan öğrenciler için ortaokul açacaklarını ve bunun için bina ve izin konusunda hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

"Maarif okullarına oldukça istek var"

Kerkük'te daha büyük ve güzel işler yapmayı hedeflediklerini anlatan Karabey, ortaokuldan sonra lise için de gereken hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Karabey, Kerkük'te Maarif Okullarının beğenildiğine dikkat çekerek, "Maarif Okullarına olduça istek var. Bunun için de biz ortaokul birinci sınıf için iki sınıf hazırladık." dedi.

Ortaokul kayıtlarının başladığı bilgisini de veren Karabey, bina ve benzeri tüm izinleri için yaptıkları başvuru için olumlu yanıt geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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