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Irak'ın Kerkük kentinde Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı ve çarşısının restorasyonu başladı

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Irak'ın Kerkük kentinde 20 Mayıs'ta çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı ve çarşısının restorasyon çalışmaları başladı. Çalışmaların 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Irak'ın Kerkük kentinde 20 Mayıs'ta çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı ve çarşısının restorasyonu başladı.

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, AA muhabirine sürece dair açıklama yaptı.

Ani, Kerkük kent merkezinde bulunan ve henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu 37 dükkan ile 14 deposu kullanılamaz hale gelen Kırdar Hanı ve çarşısının yerel yönetimce restore edilmeye başlandığını söyledi.

Çalışmaların yaklaşık 3 ay içinde tamamlanacağını aktaran Ani, restorasyon için 850 milyon Irak dinarı (yaklaşık 576 bin dolar) tahsis edildiği bilgisini verdi.

Ani, çalışmaların Kerkük Tarihi Eserler Müdürlüğünün denetiminde, tarihi dokuya zarar vermeden aslına uygun şekilde yürütüleceğini kaydetti.

Yangın sonucu onlarca dükkan ve deponun zarar gördüğünü hatırlatan Ani, zarar gören dükkan sahibi ve esnafa tazminat tahsisi için Kerkük Valiliği tarafından Irak Meclisi ve hükümete taleplerin iletildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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