Irak'ın Kerkük kentinde ilk kez drift yarışı düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde ilk kez düzenlenen drift yarışı büyük ilgi gördü.

Kentin kuzeyindeki Kalem Spor Akademisi pistinde düzenlenen yarışa 7 ilden 55 pilot katıldı. Motor sporları tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği yarışta pilotlar yaptıkları şovlarla seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kalem Spor Akademisi Üyesi Soran Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez Kerkük'te böyle bir yarışmanın yapıldığını ve yarış gösterisinin muhteşem olduğunu söyledi.

Irak'ın Bağdat, Erbil, Musul, Kerkük, Süleymaniye ve Salahaddin kentlerinden toplam 55 pilotun spor arabalarıyla yarışa katıldıklarını aktaran Muhammed, etkinliğin yarışı izlemeye gelen vatandaşlar tarafından büyük beğeni kazandığını dile getirdi.

Daha önce Irak'ın Basra,Bağdat ve Erbil kentlerinde benzeri çalışmaların olduğu bilgisini veren Muhammed, ilk kez Kerkük'te yapılan bu spor ve yarışın kentteki tüm kesim ve etnik grup arasında birliği ve dostluğu daha da güçlendireceğini kaydetti.

Spor Bakanlığı'ndan destek talebi

Muhammed, Kerküklü yarış severlerin benzer etkinlikleri daha önce boş caddelerde gerçekleştirdiğini ancak bu adımla birlikte artık pistlerinin drift tutkunlarına açık olacağını belirtti.

Hükümet ve Spor Bakanlığının da bu tür etkinliklere destek vermesini isteyen Muhammed, Kerkük'te bu tür spor ve yarışların gelenekselleşmesini ve gençlere destek olunmasını temenni etti.

Irak'ın diğer kentlerinde olduğu gibi artık Kerkük'te de bunu geleneksel hale getirmek için ciddi çaba harcayacaklarını bildiren Muhammed, Kerkük'ün bu yarışlara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

"Kerkük'te yarışmak heyecan verici oldu"

Böylesine güzel bir organizasyona katılmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren ve Basra kentinden etkinliğe katılan Mesut Abdullah, "Ülkedeki savaş ve terör olayları nedeniyle uzun yıllardır zor günler yaşadık. Özellikle gençler bu tür buluşmalara hasret kaldı. Daha önceleri farklı kentlerde otomobil yarışları düzenlenmesinin ardından şimdi de Kerkük'te yarışmak heyecan verici. 7'den 70'e herkes burada. Müthiş bir duygu." dedi.