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Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen hurma festivaline büyük ilgi

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Irak'ın Kerkük kentinde ilki düzenlenen hurma festivaline Kerküklüler büyük ilgi gösterdi. Festivalde yaklaşık 22 tür hurma türünün bulunduğunu ifade eden Halil, yaklaşık 3 gün içinde 8 ton hurmanın satıldığını anlattı. Binlerce kişinin katıldığı festival bir hafta sürecek.

Irak'ın Kerkük kentinde ilki düzenlenen hurma festivaline Kerküklüler büyük ilgi gösterdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Festival Organizatörü İbrahim Halil, ilk kez Kerkük'te hurma festivali yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Irak yerli mallarını desteklemek için bu festivalin yapıldığına dikkat çeken Halil, bu vesileyle çiftçi ve küçük girişimcileri teşvik etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Festivalde yaklaşık 22 tür hurma türünün bulunduğunu ifade eden Halil, yaklaşık 3 gün içinde 8 ton hurmanın satıldığını anlattı.

Irak'ın çeşitli kentlerinden bu festivale katılanların olduğunu belirten Halil, şöyle devam etti:

"Kerkük'te çok güzel ve geniş katılımlı bir festival başladı. Bu kadar katılımın olacağını tahmin etmiyorduk. Hurmalarını sergilemek için festivale Basra, Diyala, Bağdat, Süleymaniye ve Erbil'den katılanlar oldu."

Binlerce kişinin bu festivale katıldığı bilgisini veren Halil festivalin bir hafta devam edeceğini aktardı.

Festivale katılan Kerküklü Ahmet Yılmaz, Kerkük'te böyle bir etkinlik yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Gelecek yıllarda bu festivalin uluslararası düzeye taşınmasını temenni eden Yılmaz, Irak hurmasının yeniden dünya pazarlarına girmesini istedi.

2 Eylül'de sona erecek festivalde, onlarca çeşit hurmanın yanı sıra hurmadan üretilen bazı gıda ürünleri ve hurma ağacından yapılan çeşitli eşyalar da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: AA / Güncel

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