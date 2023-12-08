Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ saldırısı: 3 asker yaralandı
Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın, orduya ait bir gözlem noktasına yönelik saldırısında, 3 askerin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonrasında operasyon başlatıldı.
Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın, orduya ait bir gözlem noktasına yönelik saldırısında, 3 askerin yaralandığı bildirildi.
Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında Irak ordusuna ait bir askeri gözlem noktasına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Hafif silahlarla gerçekleştirilen saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından yapıldığını aktarılan açıklamada, teröristlerin gözlem noktasına düzenledikleri saldırının askerler tarafından püskürtüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, saldırıda 3 Irak askerinin yaralandığı kaydedildi.
Saldırıdan sonra olay yerine yakın bölgede ve Dakuk ilçesinin güneyindeki kırsal bölgede operasyon başlatıldığı ifade edildi.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde zaman zaman örgüt üyelerince saldırılar düzenleniyor.