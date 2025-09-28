Irak'ın İthalat Rakamları 85 Milyar Doları Buldu

Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman el-Greyri, ülkesinin ithalat rakamlarının son 12 ayda 85 milyar dolara ulaştığını, bu dönemde Türkiye'den 16 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkent Bağdat'ta düzenlenen bir yatırım panelinde konuşan Greyri, Irak'ta gıda güvenliğini sağlama konusunda önemli bir mesafe kaydettiklerini ifade etti.

Greyri, "Piyasalardaki dalgalanmalar, bölgesel ve uluslararası siyasi koşullara rağmen Irak'ın 8 aydan fazla yetecek büyük bir gıda stoğu buluyor. Ayrıca 1 yıl boyunca yetecek buğday rezervine de sahibiz." dedi.

Irak'ın ithalat rakamlarının geçtiğimiz 12 ayda yaklaşık 85 milyar dolara ulaştığını kaydeden Greyri, Türkiye'den 16 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 23 milyar dolar, Çin'den ise 18 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiklerini aktardı.