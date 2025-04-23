Irak'ın İlk Kadın Vali'si Nuhşa Nasih: Kadınlara Daha Fazla Yer Açılmalı

Irak'ın Halepçe'yi vilayet olarak kabul etmesi sonrası ülke tarihinde ilk kadın vali olarak kayda geçen Halepçe Valisi Nuhşa Nasih, başta siyaset sahnesi olmak üzere kadınlara her alanda daha fazla yer açılması gerektiğini belirtti.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde, 37 yıl önce gerçekleştirilen kimyasal katliam ile akıllarda yer eden Halepçe, Irak Meclisinin kararıyla 14 Nisan'da ülkenin 19. vilayeti olarak kabul edildi.

Bu kararla birlikte Halepçe'de daha önce çeşitli görevlerde bulunan Nasih, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarihinde ilk kadın vali oldu.

"Halepçe'ye hizmet etmek mutluluk verici"

Nasih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halepçe'nin her zaman güzel bir tarihe sahip olduğunu ve kendisinin de bu tarihte yer bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Daha önce kentte nahiye müdürlüğü ve kaymakamlık yaptığını söyleyen Nasih, Irak ve IKBY tarihinde ilk defa bir kadının vali olduğunu ifade etti.

Nasih, valilik zor bir görev olmasına rağmen Halepçe'ye hizmet etmenin mutluluk ve gurur verici olduğunu belirtti.

"Bizim çok fazla yetenekli ve güçlü kadınlarımız var"

"Ticaret anlamında üretime ihtiyacımız var. Coğrafyamızın ve doğamızın güzelliğinden de turizm anlamında faydalanabiliriz." diyen Nasih, kentin Irak ile IKBY'de iyi bir yere gelmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Nasih, IKBY hükümeti ve siyasi tarafların kadına daha fazla değer ve yer vermeleri temennisinde bulunarak şunları söyledi:

"(Kadınları) Öne çıkarın ki yeteneklerini sergileyebilsinler. Bizim çok fazla yetenekli ve güçlü kadınlarımız var. Bizden de güçlüler. Ben onlara öne atılın, korkmayın ve hizmet tarihine mührünüzü basın diyorum."