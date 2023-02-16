Irak'ın hava koridoru aracılığıyla depremzedelere desteği sürüyor

Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulvahid, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere destek için oluşturulan hava koridoruyla yardımları ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Abdulvahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremleri "elim bir afet" olarak nitelendirdi.

"Irak halkı ve hükümeti, Türk halkına ve hükümetine en içten başsağlığı dileklerini iletmektedir." diyen Abdulvahid, Irak'ın oluşturduğu hava koridoruyla yardımlarının devam ettiğini belirtti.

Hava koridoruyla çok sayıda gıda, ilaç, mutfak ve tıbbi malzeme yardımının yapıldığını aktaran Abdulvahid, "Yardım koridoru, karadan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) üzerinden, havadan da Bağdat Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na Türkiye'deki kardeşlerine yardımları ulaştırıyor." dedi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Abdulvahid, yardımların Türk Kızılayı, AFAD ve Irak Konsolosluğu aracılığıyla depremzedelere ulaştırıldığını aktardı.

Irak'tan gelen ilk yardım uçağı 8 Şubat'ta Gaziantep Havalimanı'na ulaşmıştı.