Irak'ın geleneksel "Necef abası" 200 yıldır el işçiliğiyle üretiliyor (1) - Haberler

Irak'ın Necef kentindeki atölyelerde 200 yıldır el emeğiyle üretilen "Necef abası" geleneksel Arap erkek giyiminde önemli yer tutuyor.

Irak'ta halkın "Arap abası" diye de adlandırdığı bu geleneksel giysi koyun yününden yapılıyor. Necef abasının en önemli özelliği ise dikiş makinesi kullanılmadan tamamen el işçiliğiyle üretilmesi.

Necef'te üretilen abaların sadece Irak içinden değil Körfez ülkelerinden de alıcısı bulunuyor.