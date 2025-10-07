Irak'ın Erbil Şehrinde Türkmen Milli Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Irak'ın Erbil şehrinde 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı, düzenlenen bir törenle kutlandı.

Törene Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Eski Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Senan Kasap, Türk misyon temsilcileri ve vatandaşları ile Türkmen siyasiler katıldı.

Türkmen Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, bazı katılımcılar yerel kıyafetler giyip siyasi ve milli mesajlar verirken birçok sanatçı da şiir okudu.

Tören kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi, ardından katılımcılara akşam yemeği ikramında bulunuldu.

7 Ekim 1997 yılında Irak'taki Türkmen siyasi partilerin ilk kongresinde alınan karar ile bu gün Türkmen Milli Bayramı olarak ilan edilmişti.