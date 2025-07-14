Irak'ın Erbil Kentinde Petrol Sahasına Saldırı
Irak'ın Erbil kentinde Hurmala petrol sahasına iki bomba yüklü insansız hava aracıyla saldırı yapıldığı bildirildi. Olayda can kaybı yaşanmadığı açıklandı.
Irak'ın Erbil kentinde Hurmala petrol sahasına bomba yüklü iki insansız hava aracı (İHA) ile saldırı yapıldığı bildirildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, akşam saat 20.20 ile 20.25'te Erbil'in Hurmala petrol sahasına bomba yüklü 2 İHA atıldığı, olayda can kaybının olmadığı açıklandı.
Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel