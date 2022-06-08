Irak'ın Erbil kentinde patlama meydana geldi - Haberler

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Irak'ın Erbil kentinde patlama meydana geldi

AA - Bekir Aydoğan - Güncel
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Irak'ın Erbil kentinde patlama meydana geldi

Irak'ın Erbil kentinde, Erbil-Pirmam yolu arasında bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Irak'ın Erbil kentinde, Erbil-Pirmam yolu arasında bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Erbil merkezli yayın kuruluşu "Kurdistan 24"te yer alan haberde, Erbil-Pirmam yolu arasında yaşanan patlama sonrası çevredeki birkaç aracın zarar gördüğü kaydedildi.

Haberde, güvenlik güçlerinin olay yerine intikal ettiği ve patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

AA / Bekir Aydoğan - Güncel

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