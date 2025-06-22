Irak'ın Erbil Kentinde İki Bomba Yüklü İHA Düşürüldü
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil'in batısındaki Daraban köyünde saat 17.10'da bomba yüklü iki insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Olayda herhangi bir maddi hasar olmadığı belirtildi.
Irak'ın Erbil kentinde bomba yüklü 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Erbil'in batısındaki Daraban köyünde saat 17.10'da bomba yüklü 2 İHA'nın düşürüldüğü ve olayda herhangi bir maddi hasar olmadığı kaydedildi.
Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken koalisyon güçlerine ait helikopterler de bölge üzerinde uçuş gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel