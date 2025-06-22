Irak'ın Erbil Kentinde İki Bomba Yüklü İHA Düşürüldü

Irak'ın Erbil kentinde bomba yüklü 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Erbil'in batısındaki Daraban köyünde saat 17.10'da bomba yüklü 2 İHA'nın düşürüldüğü ve olayda herhangi bir maddi hasar olmadığı kaydedildi.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken koalisyon güçlerine ait helikopterler de bölge üzerinde uçuş gerçekleştirdi.