Irak'ın Erbil Kentinde İki Bomba Yüklü İHA Düşürüldü

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil'in batısındaki Daraban köyünde saat 17.10'da bomba yüklü iki insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Olayda herhangi bir maddi hasar olmadığı belirtildi.

Irak'ın Erbil kentinde bomba yüklü 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Erbil'in batısındaki Daraban köyünde saat 17.10'da bomba yüklü 2 İHA'nın düşürüldüğü ve olayda herhangi bir maddi hasar olmadığı kaydedildi.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken koalisyon güçlerine ait helikopterler de bölge üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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